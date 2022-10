La Nazionale Azzurri scende in campo all'Adriatico per i bambini e i ragazzi autistici

Alle 15 domani allo stadio Adriatico Cornacchia la Nazionale Azzurri scende in campo per la solidarietà. L'appuntamento con la partita “Un sogno nel cuore” è alle 15 e servirà a sostenere il progetto “We Aut l'oasi” dedicato alla creazione di centri specializzati per bambini autistici. Proprio la Nazionale Azzurri ha organizzato l'evento “sfidando” la New Dreams, dove spiccano diversi volti noti dello spettacolo.

“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità sul mondo del non profit e, nel caso specifico di questi eventi, su progetti sociali come quello di 'We Aut' per l’autismo, disturbo che in Italia interessa un bambino su 77 nella fascia di età 7-9 anni”, sottolinea Alessandro Arena, presidente della Nazionale Azzurri, realtà che da anni è dedita all’organizzazione di grandi eventi sportivi a scopo di beneficenza e Ceo di We Aut. “La Nazionale Azzurri fissa, quale obiettivo principe per questo 2022-2023, lo sviluppo del progetto We Aut – aggiunge - La struttura che andremo a realizzare permetterà ai bimbi autistici di praticare sport, educarsi e crescere come tutti gli altri coetanei. Essere concretamente al loro fianco per migliorare le loro capacità cognitive e motorie, anche attraverso lo sport, è un nostro impegno, un mio impegno, che porteremo avanti anche grazie e attraverso l’aiuto di tantissime persone, testimonial e personaggi dello spettacolo”.

La prima struttura verrà realizzata in provincia di Roma, e sarà operativa entro il prossimo anno. Un luogo dove i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 14 anni potranno essere affiancati in attività terapeutiche, sportive e ricreative grazie alla presenza di terapisti-educatori Aba e formatori. La struttura, che rappresenterà il primo Centro terapeutico a carattere ricreativo-sportivo in Italia, ospiterà in un area di circa sei mila metri quadrati dei percorsi di atletica che consentiranno ai bambini e agli operatori di lavorare insieme e migliorare passo dopo passo la propria psicomotricità.

Tra i “giocatori” di questa partita speciale ci saranno volti noti di Amici e cioè i ballerini Maria De Filippi Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano, i cantanti Calma, Crytical, Deddy, Ludwig, Kevin, Joe Montana. E ancora il Tre, il vincitore di Sanremo Leo Gassman, il campione di ciclismo Claudio Chiappucci, il volto televisivo Antonio Zequila, gli influencer Valerio Mazzei, Pirlasv, Luca Campolunghi, Isabo, Niccolo’ Bettarini, Fede Bisazza, off Samuel, Nick Pirlo, l’attore Mirko Frezza, il postino di C'è posta per te Gianfranco Apicerni e i partecipanti al Grande Fratello Gianluca Costantino e Michael Terlizzi. Non mancheranno i giocatori veri ovviamente come Matuzalem, Lasagna e Carlos Kayan campione della nazionale brasiliana beach soccer. In campo anche mister Massimo Oddo e il noto imprenditore Manuele Malenotti. Proprio la sua azienda, la Matchless, il brand inglese di proprietà Italiana della famiglia Malenotti che collabora con i più grandi Blockbuster di Hollywood tra cui Mission Impossibile, Batman Vs Superman, 007 Spectre, Avengers, Transformers, Suburra, Blade Runner 2049 e molti altri, sostiene la partita “Un sogno nel cuore”.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Vivaticket e in tutte le ricevitorie nazionali convenzionate.