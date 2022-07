Il sindaco Masci incontra gli ausiliari della Multiservice finalmente stabilizzati: "È stato commovente"

Il sindaco Carlo Masci ha incontrato oggi in Comune i 27 ausiliari del traffico di Pescara Multiservice che hanno ottenuto dopo tanto attesa l'agognata assunzione a seguito del concorso che è stato fatto nei mesi scorsi.

“L'incontro è stato commovente – scrive il primo cittadino sulla sua pagina facebook -, molti di loro hanno pianto di gioia perché aspettavano questa assunzione da 31 anni, il loro lavoro fino a oggi era stato totalmente precario. Sono felice di aver dato piena dignità lavorativa a persone che da decenni svolgevano attività in mezzo alla strada a favore della città di Pescara. Un ringraziamento al presidente Gasbarro e al coordinatore Cozzi per aver seguito con puntualità e precisione gli indirizzi dell'amministrazione sull'eliminazione della precarietà lavorativa nell'azienda. Continueremo su questa strada . Conclude - per tutte le altre figure che vivono in condizione di precarietà lavorativa”.