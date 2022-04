All'Aurum la presentazione della relazione conclusiva sul dibattito per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara - Roma

Si terrà domani giovedì 21 aprile la presentazione della relazione conclusiva sul dibattito pubblico avviato da Rfi per il progetto del raddoppio del binario ferroviario sulla linea Pescara - Roma. Appuntamento alle 17 all'Aurum, per esporre il documento che sarà inviato alla commissione nazionale dibattito pubblico e alla conferenza dei servizi sull'opera.

Interverranno, oltre alla coordinatrice Iolanda Romano e al vice coordinatore Andrea Mariotto, anche Vincenzo Macello commissario straordinario di governo per l’opera, Marco Marchese direttore Investimenti area centro di rete ferroviaria Italiana, il presidente della Regione Marco Marsilio e il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, nonché i sindaci dei 5 Comuni interessati Chieti, Manoppello, Alanno, Scafa e Rosciano, e i rappresentanti dei comitati che hanno contribuito principalmente allo svolgimento del Dibattito - ComFerr, Comitato No Variante Mulino, e Comitato di Alanno.

Il documento conterrà le istanze, perizie, valutazioni con i resoconti dei vari incontri che si sono tenuti sul territorio, che saranno valutati dalla conferenza dei servizi che si concluderà a fine giugno. Per i dibattiti relativi alle opere comprese nel Pnrr le procedure differiscono infatti, in parte, rispetto a quanto previsto dal decreto istitutivo del dibattito pubblico: in questi casi il dossier conclusivo del proponente dell’opera è inserito nei risultati della conferenza dei servizi, che saranno trasmessi anche alla commissione nazionale per il dibattito pubblico. Sarà possibile seguire la presentazione da remoto, registrandosi attraverso Zoom oppure seguendo la diretta dalla pagina Facebook del dibattito pubblico: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdOCsqz0jE9U2WGWiql951XmVW5BojwOd o https://www.facebook.com/dpromapescara