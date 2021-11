È iniziato all'Aurum il corso per 30 giovani neolaureati abruzzesi sull’introduzione alla Progettazione Europea

È iniziato ieri 15 novembre il corso per 30 giovani neolaureati abruzzesi organizzato dalla Ueam Academy sull'introduzione alla Progettazione Europea. Il corso si tiene nella sala Europa dell'Aurum, e vede i giovani a confronto con esperti nazionali ed internazionali sull'argomento dei programmi di sviluppo per intercettare i finanziamenti europei e del governo. Alla giornata inaugurale erano presente anche il sindaco Carlo Masci, che ha dichiarato:

"L’importanza della formazione specialistica, soprattutto dopo la conclusione degli studi universitari. Oggi è importante investire sui giovani e dare loro delle opportunità. Mi auguro che questo corso dia un contributo concreto alla formazione del bagaglio di ognuno di voi, ampliando lo spettro delle competenze e delle abilità. Le amministrazioni locali hanno bisogno di figure specialistiche moderne e quindi queste attività di formazione possono rivelarsi molto utili e importanti. Ringrazio dunque Ueam Academy, i dirigenti e i formatori, auguro buon lavoro ai ragazzi."

In questo periodo è fondamentale avere a disposizione figure professionali specializzate nell'uso di fondi sia per la programmazione Europea 2021-2027 che per lo stanziamento di fondi ulteriori attraverso il Recovery Fund e il Pnrr. Al termine del corso i profili dei partecipanti saranno resi disponibili, attraverso il portale dell’Ueam, a enti ed aziende, di modo tale che enti e aziende possano così selezionare collaboratori per le proprie attività di progettazione. Le date delle lezioni sono i giorni 15, 16, 18, 22, 23 e 24 Novembre.