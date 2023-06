Aurora Buonvivere vince la tappa di Cepagatti di Miss Adriatico 2023 [FOTO]

È la giovane studentessa Aurora Buonvivere ad aggiudicarsi la tappa di Cepagatti di Miss Adriatico 2023.

È stata eletta in via Dante Alighieri e premiata dal sindaco Gino Cantò e dall'assessore Tiziano Santavenere.

La Buonvivere ha avuto il maggior numero di consensi tra le 20 protagoniste della passerella che si sono mostrate davanti alla giuria prima in versione fashion, poi in bikini personale e infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria", divisa ufficiale della 47° edizione dell'unico concorso di moda riconosciuto dalla Regione Abruzzo.

Lo spettacolo è stato presentato dall'indossatrice Chiara Di Cintio, già Miss Adriatico 2020, con gli intermezzi artistici del vincitore del Festival della Melodia, Maurizio Tocco, della talentuosa cantante Shasa Cappellari, dei numeri della scuola di danza "Emozioni in movimento" di Spoltore delle insegnanti Anna D'Orazio e Francesca Barberio, e con il finale affidato al barzellettiere Valerio Basilavecchia, storico vincitore del Festival dell'Umorismo, presente all'evento con il suo amico e spalla di sempre Mario Morelli, in arte Vracalone. Le altre fasce sono andate a Ilaria Di Lena, Miss Acqua & Sapone, Loriana Agaj, Miss intimo Unigross, Rodmariel Belen, Miss caffè Mokambo, Siria Buccella, Miss Spiedì arrosticini, Giada Parlapiano, Miss vini Lampato, Alice Ciamarone, Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo e Giorgia De Petra, Miss pizzeria Made in Italy. Prossimi appuntamenti del Tour della bellezza di Miss Adriatico, ripresi in diretta online sui siti MissAdriatico.it e Abruzzi.tv saranno nei prossimi giorni a Ortona, Montesilvano e Silvi con iscrizioni ancora aperte e libere per tutte le ragazze interessate info 337917111.

«Non mi aspettavo il primo posto», dichiara Aurora Buonvivere, «e dedico alle mie compagne di avventura e alla mia famiglia, che mi segue sempre, questa indimenticabile giornata di felicità».