Aurora boreale sui cieli d'Abruzzo: in tanti con il naso all'insù per immortalare le bellissime immagini [FOTO]

Aurora boreale in tutto il Paese e anche nei cieli d'Abruzzo. A dar vita al fenomeno decisamente insolito per le nostre latitudine, è stata una tempesta solare che nella sera di venerdì 10 maggio ha investito l'Italia.

Un fenomeno in realtà questa volta atteso dagli appassionati perché di quella tempeste geomagetica era stata data notizia, ma in tanti si sono trovati davanti un vero e proprio spettacolo di luce e colore da immortalare con foto e video. Ben visibile nelle zone lontane dall'inquinamento luminoso, l'aurora boreale si è potuta ammirare però anche in collina e nelle aree urbane.

Dalle 21 in poi insomma in tanti con il naso all'insù per ammirare un vero e proprio spettacolo celeste causato dalla tempesta magnetica causata da un'enorme macchia solare sul Sole e “spinto” dal vento solare fin sopra il nostro Abruzzo e potrebbe non essere l'unica cui assisteremo secondo gli esperti.