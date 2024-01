Aurelio Soldano è il nuovo direttore del dipartimento Urgenza Emergenza della Asl di Pescara.

L'incarico di sostituzione è stato ufficializzato con la delibera 1978 del 29 dicembre 2023.

Soldano, direttore medico della Uoc 118, specialista in Anestesia e Rianimazione, come informano dall'azienda sanitaria locale, risulta in possesso dei requisiti previsti e delle necessarie conoscenze e competenze trasversali alle professionalità afferenti all’intero dipartimento Urgenza ed Emergenza, in virtù della ultradecennale esperienza pregressa maturata nella Asl di Pescara.

In particolare, Soldano dirige e coordina le postazioni di emergenza territoriale della Provincia di Pescara e della base di elisoccorso Hems/Hsar 118 di Pescara, dirige il centro di formazione aziendale Easc - Emergency Advanced Simulation Center - della Asl di Pescara, è stato titolare di incarico per la gestione organizzativa Anestesiologica del blocco operatorio e coordinamento urgenza-emergenza intraospedaliera, nonché per la gestione del politrauma e percorso diagnostico terapeutico pronto soccorso, sala operatoria e terapia Intensiva; è altresì in possesso delle competenze nella gestione extra-ospedaliera avanzata delle maxiemergenze e delle emergenze Nbc – nucleare biologico chimico radiologico.

«Tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 502 del 30/12/1992», concludono dalla Asl, «l'incarico di sostituzione del direttore del dipartimento di Urgenza Emergenza della Asl di Pescara è stato affidato ad Aurelio Soldano per il tempo necessario alla ricostituzione del comitato di dipartimento e successiva nomina del direttore di dipartimento».