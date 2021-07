È boom di prenotazioni per i vaccini dopo l'introduzione del green pass

In Abruzzo è boom di prenotazioni per il vaccino anti Covid dopo l'anuncio del green pass obbligatorio per ristoranti, palestre, fiere e altre attività. Lo riporta l'Ansa Abruzzo, spiegando che nella giornata di ieri ci sono state 800 prenotazioni in più rispetto al giorno precedente e rispetto alla media quotidiana dell'ultimo periodo, mentre stamani, alle 10.30, le richieste erano 1.611, dato di poco inferiore al totale che, negli ultimi giorni, si registrava nelle 24 ore.

L'auspicio della task force regionale è che le misure adottate dal governo spingano a prenotare la vaccinazione anche coloro che non lo hanno ancora fatto. Al momento sono circa 400mila, in Abruzzo, le persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose (il dato comprende anche coloro che hanno prenotato e sono in attesa della somministrazione).

Secondo le stime citate dall'Ansa, ha ricevuto almeno una dose l'80,22% degli over 80, l'83,47% della fascia 70-79 anni, il 78,22% di quella 60-69 anni, il 69,18% della fascia 50-59 anni, il 61,91% di quella 40-49 anni, il 53,4% di quella 30-39 anni, il 59,41% della fascia 20-29 anni e il 33,57% di quella 12-19 anni. Si lavora, in particolare, per sensibilizzare gli over 50, fascia a rischio di ospedalizzazione in caso di Covid.