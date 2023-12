I dati Caritas ci raccontano un Natale "più povero": sempre di più le che hanno bisogno d'aiuto

Cresce la povertà sul nostro territorio e la fotografia scattata dalla Caritas con i dati aggiornati al 30 novembre raccontano davvero di una situazione sempre più difficile che coinvolge sempre più chi, fino a ieri, magari povero non lo era e che oggi ha sempre più bisogno d'aiuto. Lo dice chiaramente il direttore Corrado De Dominicis: è ora di cambiare il paradigma e smettere di affrontare il tema povertà come qualcosa di emergenziale; il problema è strutturale ed è così che va affrontato.

Intanto il Natale è arrivato e anche quest'anno, come già raccontato da IlPescara, anche la Caritas mette in campo le sue iniziative per farlo trascorrere nel modo più sereno a chi è meno fortunato.

La Caritas: più pasti distribuiti, più persone che hanno bisogno di un posto dove dormire e più famiglie che chiedono sostegni anche per comprare beni primari

Dal primo gennaio al 30 novembre 2023, dicono gli ultimi dati della Caritas dell'arcidiocesi Pescara-Penne, sono aumentati del 21,3 per cento rispetto al 2022 i pasti distribuiti nelle mense di Pescara e Montesilvano (la Cittadella dell'accoglienza Giovanni Paolo II e la Casa della solidarietà Madre Teresa di Calcutta) per un totale di 73mila 951. Guardando proprio all'accoglienza notturna la crescita è stata ancora più alta: un aumento del 26 per cento di richieste per trovare ospitalità nella struttura di Pescara che ha accolto 243 persone. L'unità di strada della Caritas ha incontrato e intercettato 170 persone nelle uscite serali fatte.

Ad aumentare anche il numero delle famiglie che si sono rivolte agli Empori della solidarietà di Pescara e Montesilvano: 445 famiglie, il 17 per cento in più rispetto al 2022, per un totale di 3mila 348 spese effettuate per beni alimentari, vestiario, prodotti per igiene personale e la pulizia della casa, materiale di cancelleria e per la scuola.

A riprova di una situazione sempre più difficile anche i dati relativi al Centro d'ascolto diocesano di Pescara che ha dato assistenza al 20 per cento in più delle persone aprendo le sue porte a 1.540 cittadini in cerca di aiuto soprattutto per problemi economici, redditi insufficienti, povertà abitativa, povertà educativa minorile e accesso alle cure. Tra agosto e novembre l'aumento si è registrato in particolare sulle richieste per i pagamenti delle utenze domestiche e le spese alimentari (più 15 per cento) e per le problematiche abitative (9 per cento).

Il direttore De Dominicis: "L'aumento delle povertà ci pone davanti al dovere di agire come società, ognuno deve fare la sua parte"

"Il rapporto Caritas Italiana ha un titolo preciso, 'Tutto da perdere' e dobbiamo prendere coscienza che se non ci sono interventi puntuali, individuando alcune priorita? nella gestione del bene comune abbiamo gia? perso - dichiara il direttore De Dominicis -. L'aumento delle poverta? in tutte le sue forme ci pone davanti al dovere di agire prontamente come societa? e fare ognuno la nostra parte: dietro queste percentuali, che indicano che qualcosa non funziona a livello di contrasto alle poverta?, ci sono persone, famiglie alle quali dobbiamo dare risposte concrete. Noi siamo pronti a fare la nostra parte ma non si puo? pensare di lavorare solo quando ci sono le cosiddette “emergenze”; c’e? bisogno di una maggiore concertazione: lavorare con e non per i poveri, per partire da loro e avere minori disuguaglianze e maggiore giustizia sociale per esigere i diritti di cui ciascuno".