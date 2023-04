Intitolata ad Antonio Montinaro, morto nella strage di Capaci, l'aula magna della scuola di polizia [FOTO]

Cerimonia di inaugurazione a Pescara dell'aula magna intitolata alla memoria dell'assistente della polizia Antonio Montinaro caduto nella strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta.

Un ulteriore tassello per il proseguimento del “percorso della memoria per chi ha donato la vita” già iniziato in questa struttura con l’intitolazione della scuola a Roberto Antiochia, del polo didattico alle medaglie d’oro Agenti della polizia, Massimiliano e Davide Turazza e della sala regia all’agente della polizia, Emanuela Loi.

La cerimonia d'intitolazione si è tenuta alla presenza del vicedirettore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie, prefetto Maria Luisa Pellizzari, alla quale ha preso parte il questore Luigi Liguori insieme alle altre massime autorità cittadine. Presenti i 150 allievi agenti della polizia attualmente frequentatori del 220° Corso di formazione. Per l'occasione è stata allestita una mostra dal titolo “Al servizio del Paese - Frammenti di storia italiana attraverso le immagini della polizia” contenente 25 pannelli fotografici bifacciali trattanti 7 aree tematiche come l’impegno contro le mafie e la lotta al terrorismo, le specialità della polizia, il ruolo delle donne dal loro ingresso a oggi, la sicurezza, i grandi eventi, la gestione dell’ordine pubblico e il valore dello sport. La mostra è stata realizzata con lo scopo di trasferire un importante patrimonio culturale e una testimonianza degli eventi che hanno interessato il nostro paese nei decenni appena trascorsi.