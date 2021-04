Gli auguri del sindaco Masci dal centro vaccinale in via Tirino: "Buona Pasqua all'insegna della rinascita" [VIDEO]

Il primo cittadino ha voluto inviare, tramite un video su Facebook, gli auguri a tutti i pescaresi dal centro vaccinale nel palafiere in via Tirino

Una Pasqua che deve rappresentare per tutti i pescaresi un passaggio verso la rinascita, dopo le sofferenze e le restrizioni imposte da un anno di pandemia. Così il sindaco di Pescara Masci ha voluto augurare una buona Pasqua a tutti i pescaresi, girando un video all'interno del centro vaccinale nel palafiere in via Tirino, dove anche oggi e domani proseguiranno le vaccinazioni contro il Covid.

E proprio sulle vaccinazioni il sindaco si è soffermato nel suo messaggio, ribadendo che ora abbiamo un'arma decisiva per sconfiggere la pandemia e tornare alla normalità, alla socialità senza barriere e paure per tornare a riconquistare una normalità il cui valore ci è davvero stato chiaro solo nel momento in cui ci è stata tolta a causa del Coronavirus.