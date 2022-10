L'Auditorium De Cecco torna fruibile: consegnati i lavori per l'adeguamento sismico

Tra 225 giorni, a partire da oggi, l'Auditorium De Cecco tornerà a disposizione della città.

Questa mattina, fa sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, sono infatti stati consegnati i lavori di realizzazione dell'isolamento sismico alla base e degli impianti della sala “De Cecco” dell’edificio di piazza Unione dove si trovano proprio gli uffici del consiglio. Gli interventi, per un valore complessivo di 1 milione 481 mila 357,78 euro al netto del ribasso del 12,97 per cento, prevedono l'adeguamento sismico dell'edificio con l’installazione di isolatori sismici e l’avanzamento dello stabile di 35 centimetri. Ad eseguire i lavori sarà il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto dal consorzio stabile Pangea Scarl, società mandataria ed Edilveneta costruzioni Srl, società mandante. Durante tutto il periodo del cantiere gli uffici del consiglio regionale saranno pienamente fruibile evitando così spese per un eventuale spostamenti.

Grazie ai lavori l'auditorium ridarà dunque alla città una sala da 400 posti dove ospitare convegni, manifestazioni e spettacoli con il consiglio regionale che potrà lì ospitare le attività di uffici pubblici con affluenza superiore alle 100 persone.

“Questi interventi, che abbiamo fortemente voluto, renderanno più sicuro un luogo di lavoro fondamentale per l'attività amministrativa e legislativa della nostra regione – dichiara Sospiri - e soprattutto renderanno fruibile l'Auditorium De Cecco. Si tratta di uno spazio molto importante non solo per l’attività culturale della città di Pescara ma per tutto l’Abruzzo. Completati questi lavori la sede del Consiglio regionale a Pescara sarà del tutto simile per funzioni a quella aquilana”.

Questa azione di adeguamento alla normativa sulla sicurezza e vulnerabilità prevede la realizzazione di un giunto strutturale con l’immobile limitrofo e l'installazione di isolatori sismici alla base dell'edificio che di conseguenza sarà completamente adeguato sismicamente e in grado di ospitare tutti i servizi essenziali in caso di emergenza.