Attrezzi inclusivi nel campo sportivo di Bolognano riferimento per i ragazzi della comunità

Nuove attrezzature per il campo sportivo comunale di Bolognano grazie a uno stanziamento pnrr di 28mila 500 euro. A parlare dei lavori in corso dell'impianto di via Santa Liberata è il sindaco Guido Di Bartolomeo che sottolinea come l'intervento miri a rendere il campo non solo più fruibile, ma anche decisamente molto più inclusivo.

“Si sta procedendo ai lavori di messa in opera delle dotazioni per lo svolgimento di discipline sportive all’aperto. Ricordo come tale area sia gestita dall’unità pastorale di Bolognano-Piano d’Orta-Musellaro che accoglie quotidianamente bambini e ragazzi che vengono coinvolti in numerose attività ludico-ricreative e sportive”, sottolinea il primo cittadino.

“Da anni, ormai l’oratorio San Nunzio diretto da don Giorgio, è punto di riferimento per le famiglie delle tre comunità, oltre che a disposizione all’occorrenza degli istituti scolastici. Ci è apparso doveroso – conclude - contribuire per riqualificare l’impianto anche nell’ottica di un più ampio progetto che intende promuovere le minoranze e tener conto dei minori in condizioni di fragilità e disabilità”.