Installate attrezzature per il fitness nell'eco-spiaggia della riviera nord

Il Comune di Pescara ha installato delle attrezzature per il fitness all'aperto negli spazi della spiaggia libera denominata eco-spiaggia che si trova tra le concessioni balneari Nettuno (70) e Jambo (71).

Le nuove attrezzaturte sono a disposizione di tutti già da oggi, sabato 30 luglio.

«Un nuovo passo in avanti nella crescita di Pescara e della qualità della vita», commenta il vicesindaco Gianni Santilli defininendo l’installazione delle attrezzature.

«Abbiamo posizionato a nord della passerella di legno un percorso vita (street workout maxi) che comprende anelli, barra per trazioni, parallele, spalliera, scala orizzontale, barra verticale per l'esercizio a corpo libero, panca per gli addominali e step», spiega Santilli. «una soluzione completa per la pratica del calisthenics all'aperto. Nell’area sud l’amministrazione ha voluto un’ellittica per l' allenamento aerobico, riscaldamento muscolare, consumo calorie (in caso di allenamento prolungato), una cyclette per l'allenamento aerobico, riscaldamento muscolare, consumo calorie (in caso dl allenamento prolungato), un attrezzo accoppiato lat machine /pectoral machine, un attrezzo cyclette per braccia. Quest’ultima attrezzatura sarà integrato nel giro di pochi giorni da un’ ulteriore cyclette per braccia, fruibile anche da persone diversamente abili».