Vandalizzato il murale di Willy Monteiro in via Firenze [FOTO]

Un cittadino ci ha scritto per segnalarci che alcuni ignoti vandali hanno danneggiato il piccolo murale di Willy Monteiro che si trova in via Firenze, a Pescara. Come si può vedere dalla foto, la faccia di Willy (ritratto come un moderno Superman) è stata completamente cancellata.

Un gesto senza dubbio deplorevole, considerando anche chi era il ragazzo ricordato dal murale, e cioè un coraggioso 21enne che nel 2020 è stato ucciso in maniera vigliacca con calci e pugni a Colleferro, vicino a Roma, durante una rissa.