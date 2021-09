Atto incendiario contro l'Ater, il presidente Lattanzio: "Atto intimidatorio grave ma non ci ferma"

«Siamo sconcertati da quello che è successo l'altra notte perché noi cerchiamo di comportarci rispettando le norme e forse qualcuno non le vuole rispettare».

A parlare è Mario Lattanzio, presidente dell'Ater, dopo il principio di incendio appiccato davanti alla sede di Pescara.

«Sono molto contento dell'intervento eccellente di polizia di Stato e vigili del fuoco che hanno evitato il peggio», aggiunge Lattanzio, come riferisce l'agenzia Dire.

Poi Lattanzio aggiunge: «È un atto gravissimo, ma noi andiamo avanti per la nostra strada rispettando le norme e tutelando le persone che hanno diritto ad avere una casa. Non ci faranno cambiare idea. Siamo vicini a chi sta in regola e lontani da chi non lo è: questo è il nostro principio».

Lattanzio ha parlato nel corso della presentazione dei nuovi interventi di riqualificazione di via Cetteo Ciglia, dove sarà costruita una palazzina e un'altra sarà totalmente riqualificata in modo innovativo.