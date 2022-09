Atto di diffida del comitato Strada parco bene comune per i lavori sulle radici dei pini

Un atto di diffida al Comune di Pescara da parte del comitato Strada parco bene comune per i lavori lungo l'ex tracciato ferroviario con particolare riferimento alla radici degli alberi.

«In merito ai lavori in corso d’opera sulla strada parco», scrivono dal comitato, «è stata accertata una preoccupante violazione delle prescrizioni comunali imposte a salvaguardia delle essenze arboree a dimora sul marciapiede lato mare di via Castellamare Adriatico oggetto dell’intervento».

Poi dal comitato Strada parco bene comune proseguono: «Gli addetti ai lavori, anziché operare in presenza di un agronomo con strumenti e prodotti prescritti puntualmente nel provvedimento del 15 febbraio scorso assunto dalla struttura tecnica comunale, hanno tranciato la zona critica dell’apparato radicale dei pini marittimi storici insediati nel tratto prospiciente Villa Sabucchi, senza distinguere tra radici primarie e quelle secondarie, nientemeno facendo ricorso all’applicazione di una motosega. Il video, di cui al link allegato, è fin troppo rappresentativo dei fatti contestati. La foto, pure acclusa, mostra il sopravvenuto taglio meccanico di tre grosse radici di una pianta ad alto fusto, ora esposta al rischio potenziale di caduta sulle linee elettriche aeree di contatto al servizio del filobus».

Questa la conclusione: «Ciò premesso, il comitato Strada parco bene comune, che si fa anzitutto portatore dei valori della legalità, ha sollecitato un immediato sopralluogo ricognitivo dell'area di cantiere di proprietà comunale per l'eventuale conseguente adozione dei più opportuni provvedimenti interdettivi nell'ambito delle competenze sanzionatorie in capo all'amministrazione comunale adita. Con riserva di formalizzare una specifica “violazione degli obblighi di vigilanza” in caso di esito infruttuoso della presente segnalazione».7

Il video al seguente link: https://www.facebook.com/reel/415727797161200?fs=e&s=TIeQ9V