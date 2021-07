Attività vaccinale (no Covid) della Asl, i servizi sospesi ad agosto: il calendario

La Asl di Pescara comunica le variazioni previste all'attività vaccinale, non quella Covid, previste nel mese di agosto.

Questo il calendario con i periodi di sospensione delle attività e le relative sedi vaccinali di riferimento per le emergenze.

Montesilvano: attività sospesa dal 7 al 21 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Pescara; Spoltore: attività sospesa dal 7 al 21 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Pescara; Cepagatti: attività sospesa dal 16 al 28 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Pescara; Pianella: attività sospesa dal 16 al 28 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Pescara; Penne: attività sospesa dal 16 al 28 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Pescara; Loreto Aprutino: attività sospesa dal 16 al 28 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Pescara; Città Sant’Angelo: attività sospesa dal 9 al 21 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Pescara; Popoli e San Valentino in Abruzzo Citeriore: attività sospesa dal 6 al 16 agosto – per le emergenze: sede vaccinale di Scafa; Scafa e Torre dei Passeri: attività sospesa dal 17 agosto all'1 settembre – per le emergenze: sede vaccinale di Popoli.

La sede vaccinale di Pescara resterà sempre aperta. Dal 7 al 21 agosto osserverà il seguente orario: 08:30 – 12:30. Per le urgenze rivolgersi al numero telefonico 085 425 3959, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13.