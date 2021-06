A Bolognano consegnate a 4 imprenditori la targa di "Attività storica"

Prima edizione del premio "Attività Storica" a Bolognano.

Il sindaco Guido Di Bartolomeo ha consegnato la targa a 4 imprenditori che da almeno 40 anni contribuiscono alla crescita economica e produttiva del territorio.

Premiate due aziende agricole, un bar e una attività artigianale.

«Si va dal 1900 dell’impresa Tarquinio "Baracca jazz" (bar, tabacchi e ricevitoria principale di Piano D’Orta) al 1957 dell’azienda agricola Tofani (con sede a Musellaro)», illustra Di Bartolomeo, «e ancora, dal 1940 dell’azienda Zaccagnini Camillo al 1978 anno in cui nasce la Factory Cap di Mastrodicasa Rocco (già premiato al XXXVII Concorso Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico della Camera di Commercio), tutte storiche attività d’impresa che da almeno da 40 anni contribuiscono alla crescita economica e produttiva del nostro territorio».

Poi il primo cittadino di Bolognano spiega che «lo spirito di questa iniziativa è quello di promuovere e valorizzare le realtà imprenditoriali locali perché rappresentano non solo fonti di arricchimento economico ma elementi di memoria storica e una preziosa testimonianza di cultura e tradizione. Sono orgoglioso di consegnare le prime targhe ai titolari d’impresa che da oggi potranno esporre il marchio “Attività Storica” ed essere ancor più riconoscibili, soprattutto dai turisti. Mi preme sottolineare quanto rappresentino non solo un capitale imprenditoriale ma anche umano, sociale e del saper fare della nostra comunità. Nell'attuale contesto economico, tutelare e avvalorare le nostre tradizioni diventa non solo una necessità imprescindibile a livello economico ma anche un dovere istituzionale su cui questa Amministrazione si sta fortemente impegnando a salvaguardia del tessuto produttivo e dei saperi antichi della tradizione locale, di cui è indispensabile una trasmissione generazionale».