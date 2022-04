Polizia di Stato, in un anno aumentano i reati: 212 arresti, il 16 per cento in più rispetto al 2021

Un'attività intensa quella che nell'ultimo anno ha visto impegnati gli uomini e le donne della polizia di Stato cui è andato il grazie del questore Luigi Liguori nel corso della celebrazione dei 170 anni dalla sua nascita tenutasi questa mattina all'Aurum. Dal 10 aprile 2021 ad oggi 30 agenti sono stati feriti, hanno riportato lesioni o si sono infortunati in servizio ha riferito Liguori che entrando nel dettaglio delle attività ha spiegato come statisticamente rispetto all'anno scorso ci sia stato un lieve incremento dei reati (dell'1,97%) passati da 9.642 a 9.833. Aumento che, in particolare, ha riguardato i reati predatori dopo il crollo registrato durante la pandemia. Aumentati anche i reati di violenza di genere così come successo a livello nazionale. In particolare a crescere sono stati gli atti persecutori. Diminuiti invece del 20 per cento i maltrattamenti in famiglia a fronte, però, di un aumento di arresti e misure cautelari per lo stesso reato di oltre il 40 per cento. Solo la polizia, ha riferito il questore, ha arrestato in flagranza di reato (parliamo di codice rosso) 12 persone con altre altre 12 misure cautelari emesse su ordine dell’autorità giudiziaria. Sul fronte movida ad aumentare sono stati i cosiddetti Daspo Willy: 24 quelli dell'ultimo anno con cui ad altrettanti giovani è stato vietato frequentare le aree cittadine dove si concentra l'intrattenimento serale e notturno. Complessivamente nell'ultimo anno la sala operativa ha ricevuto 72.982 chiamate e sono stati effettuati 5.369 interventi. Le persone controllate dalle unità operative della polizia di stato impegnate sul territorio sono state 119.616. Le persone arrestate sono state 212 con un incremento del 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anno che già aveva fatto registrare un notevole progresso rispetto al recente passato. Nel periodo compreso tra il primo aprile 2021 ed il 31 marzo 2022, per i reati concernenti lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che resta il fenomeno più diffuso a Pescara e in provincia, sono state tratte in arresto 44 persone in flagranza di reato, altre 34 sono state sottoposte agli arresti domiciliari mentre per 31 persone è stata disposta ed eseguita la misura cautelare all’obbligo di dimora.

Liguori ha quindi voluto ringraziare gli uomini della polizia di Stato per tutta l'attività svolta durante la pandemia per il supporto dato nella campagna vaccinale avendo anche messo a disposizione un hub vaccinale per le persone fragili; li ha ringraziati per esserci stati anche il 1 agosto 2021 quando la pineta dannunziana è stata avvolta dalle fiamme in uno dei più drammatici incendi che l'abbiano mai colpita, mettendo in salvo alcuni cittadini le cui case sono state lambite dalle fiamme. Ha quindi ricordato che la polizia c'era anche quando il 18 luglio e il 17 agosto 2021 si sono registate due evasioni dal carcere di Pescara con gli agenti che sono riusciti a prendere i due fuggitivi. Quindi il ringraziamento per il lavoro svolto domenica grazie al quale Federico Pecorale, il 29enne ritenuto responsabile di aver sparato al cuoco 23enne Yelfri Guzman dentro Casa Rustì in pizza Salotto e per il contributo che si sta dando per gestire l'emergenza profughi causata dalla guerra scoppiata in Ucraina: “per loro – ha detto Liguori - le donne e gli uomini della polizia di Stato ci sono, ogni giorno, a loro disposizione, per accoglierli, con l’ufficio mobile posizionato davanti al Punto di primo contatto o presso lo sportello dell’ufficio immigrazione.

Parlando dei reati di violenza di genere il questore si è detto orgoglioso nel ricordare le iniziative portate avanti per la prevenzione come avvenuto il 25 novembre (Giornata Internazionale contro la violenza di genere) e in occasione della festa della donna (8 marzo), quando il “team del Camper Rosa”, composto da operatori specializzati sul tema, ha raggiunto oltre 1.500 persone tra cittadini e studenti. Tra le altre iniziative promosse per promuovere la cultura della legalità anche la campagna “Una vita da social” promossa dalla polizia postale, il progetto di educazione alla sicurezza stradale “Icaro” affidato alla polizia stradale e il progetto “Train to be cool” che coinvolge la sottosezione di polizia ferroviaria. Un ringraziamento è andato quindi a tutte le sezioni della polizia incluso l’Autocentro e l’XI Reparto Volo che hanno ritrovato la piccola di di 5 anni che si era allontanata dalla sua abitazione di Sant'Angelo Limosano (Campobasso). Un'attività che, ha concluso, prosegue e proseguirà con la volontà e la voglia di “esserci sempre”.