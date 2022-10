Attivati i nuovi semafori T-Red: scattano le multe per i trasgressori

Attivi da questa mattina i nuovi semafori T-Red che nei giorni scorsi sono apparsi a Pescara. Come spiega il vicesindaco Gianni Santilli sono stati fatti tutti i collaudi a conclusione dei quali i nuovi semafori sono entati in funzione.

Parliamo di quelli insallati tra via Gabriele d'Annunzio e via Conte di Ruvo, piazza Le Laudi e via Primo Vere e quello presente in piazza Duca D'Aosta agli incroci con corso Vittorio Emanuele II, via Caduta del Forte e Piazza Italia.

Insomma a partire da questa mattina bisognerà fare molta attenzione per non incappare nelle sanzioni visto che i T-Red sanzionano non solo se si passa con il rosso, ma anche se si decide di cambiare corsia nonostante la presenza della striscia continua e se ci si ferma con la ruota sulla striscia di arresto che si trova a terra.

I tre semafori si aggiungono a quelli già presenti agli incroci tra via Tiburtina e via Stradonetto, tra via Enzo Ferrari e via Michelangelo e tra via Tirino e Strada Colle Renazzo.