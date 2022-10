Firmata l'ordinanza, i semafori T-Red sono stati attivati [FOTO]

È stata firmata e pubblicata nel primo pomeriggio di oggi, 26 ottobre, l'ordinanza che dà il via libera all'attivazione dei semafori T-Red in vari punti della città. Lo conferma a IlPescara.it il vice sindaco Gianni Santilli, spiegando che lo slittamento della partenza (originariamente attesa per questa mattina) è stato causato dal fatto che "gli operai stavano ultimando la segnaletica orizzontale in piazza Le Laudi, mentre sotto al Comune, in via D'Annunzio e in via Conte di Ruvo avevano già finito tutto. Appena ricevuta la comunicazione che avevano completato gli interventi di realizzazione della segnaletica, l'ingegner Rossi ha potuto firmare l'ordinanza".

Va precisato che la sistemazione della segnaletica sull'asfalto, compresa la striscia bianca di arresto per i veicoli, era uno dei punti chiesti ieri pubblicamente dal centrosinistra insieme all'approvazione di un ordine del giorno sul posizionamento del countdown lungo gli impianti semaforici, che tra l'altro viene imposto da una direttiva ministeriale. E Santilli ci fa sapere che il Comune si sta già muovendo a tale proposito. In base alla legge ci sono 2 anni di tempo.