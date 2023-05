Attivato l'ambulatorio di cardiologia pediatrica: niente più viaggi fuori regione per i piccoli pazienti e le loro famiglie

Un nuovo punto di riferimento all'interno dell'ospedale per i bambini con malattie cardiache e le loro famiglie. La pediatria dell'ospedale ora ha un ambulatorio di cardiologia tutto per loro. A darne notizia è la Asl che sottolinea come l'attenzione verso i piccoli pazienti sia sempre stata alta e che negli anni tutto il supporto è stato garantito dal reparto di cardiologia diretto da Leonardo Paloscia così come, in caso di necessità, dal reparto di Cardiochirugia e cardiologia pediatrica e congenita degli ospedali riuniti di Ancona diretti da Marco Pozzi.

Ora però per le valutazioni cliniche, l'ECGrafica e l'ecocardiografia per i bambini con una complicanza o una malattia cardiaca in età post-natale c'è anche il nuovo ambulatorio di cardiologia pediatrica nella Uoc (Unità operativa complessa) diretta da Maurizio Aricò e questo proprio grazie alla disponibilità del team di Ancona.

Grazie al coordinamento e alla piena collaborazione dei colleghi, sarà possibile selezionare e quindi limitare le necessità di spostarsi nella città marchigiana. In molti casi i bambini saranno valutati a Pescara con un iter diagnostico e terapeutico condiviso con il team del dottor Pozzi, grazie a incontri periodici e consultazioni urgenti in casi particolari.

“La collaborazione interaziendale – sottolinea il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi - è un valore aggiunto che testimonia come la sinergia aumenti l’offerta assistenziale della sanità abruzzese, evitando alle famiglie coinvolte il disagio di una trasferta fuori regione, ove questa non sia assolutamente necessaria”.