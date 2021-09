Atti vandalici, a Spoltore è emergenza sicurezza: i residenti non ne possono più

Ancora atti vandalici nei confronti delle auto parcheggiate in via Massera, zona che si trova a Spoltore nei pressi del Mammut. Di notte ignoti entrano in azione per squarciare gli pneumatici, rigare le carrozzerie, spezzare i tergicristalli o lasciare messaggi minatori sui parabrezza delle macchine prese di mira. L'altro giorno, come riporta Spoltore Notizie, i fatti si sono ripetuti.

Ora i residenti lanciano un appello alle forze dell’ordine: “Siamo davvero sconfortati, è insopportabile svegliarsi la mattina per recarsi a lavoro e trovare 50 o 100 euro di danni da ripagare – spiegano le vittime – Il sospetto che si tratti di qualcuno o un gruppo di persone con dei problemi è ormai assodato. Chiediamo l’intervento immediato dei vigili urbani e dei carabinieri perché ci sentiamo minacciati anche per la nostra incolumità fisica. Una o più telecamere e incrementare le ronde notturne per noi è rimasta l’unica soluzione possibile”.