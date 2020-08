Atti vandalici in piazza de Grue, rifiuti sparsi e panchine danneggiate [FOTO]

Atti vandalici nella zona di piazza dei Grue a Pescara la scorsa notte come fa sapere Armando Foschi, presidente della commissione comunale Sicurezza.

I microcriminali hanno agito grazie all'oscurità della notte imbrattando con le bombolette spray di blu e rosso le panchine della piazza e quelle situate tra le abitazioni.

Colorata con gli spray anche la pavimentazione del marciapiede e a terra sono state lasciate diverse bottiglie di birra vuote, bombolette, buste di plastica e cartacce a brandelli.

«A insospettire i residenti», riferisce Foschi, «erano stati urla e schiamazzi che hanno interrotto il silenzio della sera, e stamane hanno avuto la conferma dei propri sospetti. Si tratta di un episodio grave che, ancora una volta, conferma la necessità di includere anche il quartiere di piazza dei Grue nel maxi-progetto di videosorveglianza della città, inserendo un ulteriore stralcio al programma delle prime 332 telecamere attraverso il ribasso della gara d’appalto in via di affidamento. Ovviamente riteniamo l’episodio da condannare: abbiamo allertato la società Ambiente Spa che provvederà a ripulire la zona dai rifiuti, cercando anche una soluzione per ripulire le panchine e tentare di restituire loro decoro e fruibilità. Nel frattempo l’episodio, che temiamo non sia destinato a restare isolato, ha confermato in modo prepotente la necessità di installare un impianto di videosorveglianza che sia efficiente e dotato del sistema alert che le fa accendere e attivare, inviando un segnale alla centrale operativa che verrà allestita al comando della polizia municipale, a fronte di movimenti sospetti e di pericolo per il patrimonio o le persone».