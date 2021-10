Consegnati dal questore Liguori gli attestati premiali agli agenti che si sono distinti per i loro meriti di servizio

Questa mattina 9 ottobre il questore di Pescara Luigi Liguori ha consegnato gli attestati premiali di encomio e lode per alcuni agenti e dirigenti in servizio nella questura di Pescara. La cerimonia, inizialmente, si doveva tenere il 10 aprile scorso in occasione del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ma a causa delle restrizioni Covid era stata rimandata. Si tratta di attestati per coloro che si sono distinti in servizio durante operazioni di polizia o di emergenza.