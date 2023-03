Nella serata del 19 marzo il volo Palermo - Cracovia aveva effettuato un atterraggio d'emergenza per un infarto ad un passeggero. L'uomo poi è deceduto in pronto soccorso nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

L'atterraggio è avvenuto nella notte fra sabato 25 marzo e domenica 26 marzo e la donna è stata ricoverata in ospedale a Chieti

Atterraggio d'emergenza in aeroporto per un volo turistico: grave polmonite per una passeggera israeliana