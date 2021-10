Attivato il nuovo atm postamat nell'ufficio postale di Spoltore ad un anno dal furto che distrusse l'altro dispositivo

Dopo la riapertura completa dell'ufficio postale di via Fonzi, ora Poste Italiane annuncia anche l'installazione del nuovo atm postamat nell'ufficio di Spoltore capoluogo. Il vecchio apparecchio era stato oggetto dell'atto criminoso per un tentativo di furto a fine ottobre 2020 che lo aveva completamente distrutto rendendo anche inagibile parte dell'ufficio postale. Il nuovo atm postamat è caratterizzato da un monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

Poste ricorda che l'ufficio postale di Spoltore è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Sempre nel comune di Spoltore, sono operativi altri tre uffici postali: Villa Raspa (via Fellini), aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35); Santa Teresa di Spoltore (via Gran Sasso), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino 12.35) e Caprara d’Abruzzo (via De Pasquale), aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Oltre a Spoltore, altri Atm Postamat sono disponibili presso gli uffici postali di Villa Raspa e Santa Teresa di Spoltore.