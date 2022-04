Premiati gli atleti dell'Asd “Uguali nello sport Giuliano Visini” per le sei medaglie conquistate ai campionati italiani di atletica

Premiati nel corso di una breve cerimonia gli atleti dell'Asd pescarese “Uguali nello sport Giuliano Visini”, reduci da importanti risultati ai recenti campionati italiani di atletica leggera di Ancona riservati ad atleti con sindrome di Down e disabilità intellettiva. La cerimonia si è tenuta in Comune alla presenza del sindaco Carlo Masci, del vicesindaco e assessore Gianni Santilli e dell'assessore Nicoletta Di Nisio. Presenti, per l'associazione sportiva, il presidente dell’Asd “Uguali nello sport Giuliano Visini”, Ruggero Visini, il dirigente Lorenzo Morelli e il preparatore Francesco Marchegiani.

Gli atleti tornano dai campionati con un bottino ricco: quattro medaglie d’oro (con Giorgia Mandolini, Stefano Montefalcone e ben due volte con Maria Camilla Niola) e due d’argento (con Giorgia Mandolini e Alessandro Cornacchia). Il sindaco Carlo Masci ha dichiarato:

"I risultati ottenuti, evidentemente non solo sportivi, sono dovuti certamente al grande impegno di chi gareggia ma anche allo spirito di abnegazione di chi segue questi ragazzi e alle famiglie, cui va tutto il nostro ringraziamento".

Per l'assessore e vicesindaco Santilli le pergamene consegnate oggi devono essere un ulteriore stimolo a migliorarsi per ottenere nuovi importanti risultati. L’assessore alle Politiche per la Disabilità, Nicoletta Di Nisio, ha concluso:

"Ogni volta che incontro questi ragazzi mi emoziono e non solo perché si dimostrano capaci di affermarsi nelle competizioni ma soprattutto per il grande arricchimento morale che mi donano"