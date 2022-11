All’Aterno-Manthoné la scuola incontra imprese e mondo del lavoro: convenzione con la ditta Di Vincenzo Dino & C. Spa

All’Aterno-Manthoné la scuola incontra le imprese e il mondo del lavoro sabato 5 novembre con la firma di una convenzione con la ditta Di Vincenzo Dino & C. Spa.

Partono così gli open days dello storico istituto scolastico di Pescara in vista delle iscrizioni che partiranno subito dopo l'Epifania.

E novembre, dicembre e gennaio diventano i mesi chiave dell’orientamento, con la collaborazione di enti e imprese del territorio.

L’istituto Aterno-Manthoné, guidato dalla dirigente scolastica Maria Antonella Ascani, ha organizzato 9 open day nei fine settimana che vanno dal 5 novembre al 21 gennaio 2023, dalle ore 10 alle ore 12. Per affrontare in modo concreto la problematica del mismatch, vale a dire della difficoltà di reperimento dei talenti segnalata dalle imprese, l’Istituto Aterno-Manthoné ha avviato una collaborazione con la ditta Di Vincenzo Dino & C. S.p.A, impresa leader del territorio nel settore delle costruzioni. Questa collaborazione si concretizzerà sabato 5 novembre, dalle 10 alle 12, nella stipula di una convenzione che permetterà lo svolgimento di incontri di formazione esperienziale tra figure professionali esperte del settore e studenti di tutti i corsi di indirizzo dell’Istituto. Inoltre, considerato che già dal 2021 (anno post pandemia) si è registrata una rapidissima accelerazione del mercato del lavoro nel settore delle costruzioni - legata principalmente agli investimenti stanziati per l’eco-sisma bonus e per il Pnrr, l’Istituto, con la suddetta convenzione, intende rilanciare la figura del tecnico Cat (geometra), che nelle stime di settore è indicata come risorsa numericamente inferiore al fabbisogno futuro. Nello specifico, nel l’incontro del 5 novembre la dirigente presenterà alle famiglie e agli studenti una nuova proposta formativa intesa a valorizzare lo sviluppo delle nuove generazioni e a rilanciare le figure tecniche professionali che, da stime di settore, sono attualmente in numero inferiore alle reali esigenze del territorio.

A sostegno dell’iniziativa, che si configura come una reale e fattiva collaborazione fra il mondo della scuola e quello dell’impresa, all’incontro del 5 novembre parteciperanno anche il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Pescara, Michele Di Bartolomeo, il presidente del collegio dei geometri di Pescara, Domenico Sciarretta, il direttore generale della ditta Di Vincenzo Dino & C. Spa, Alfredo Pellei.