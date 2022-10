All'Aterno Manthonè un open day per presentare i corsi serali per adulti che vogliono diplomarsi

Verrà presentato mercoledì 19 ottobre dalle 17 alle 20 nell'aula magna dell'istituto Aterno Manthonè il percorso di studi per adulti di secondo livello (corso serale) per coloro che intendono prendere il diploma. L'istituto in via Tiburtina 220 organizza infatti un open day dedicato ai potenziali studenti dai 16 a 90 anni con le iscrizioni che saranno aperte fino al 31 ottobre e, per coloro che lo desiderano, sarà possibile pre-iscriversi per l'anno scolastico prossimo. L'Istituto Aterno-Manthon diretto dalla professoressa Maria Antonella Ascani, è l'unica scuola statale di Pescara che offre la possibilità di conseguire un diploma a giovani ed adulti proponendo due indirizzi di studio: Amministrazione, finanza e marketing e Sistemi informativi aziendali.

Inoltre, già da settembre oltre al corso con frequenza serale è disponibile anche quello con orario mattutino, con la massima flessibilità, la personalizzazione del percorso di studi e il riconoscimento sia dei crediti formativi conseguiti in altri indirizzi scolastici, che competenze conseguite in ambito lavorativo o in situazioni non formali.Dopo un collquio, lo studente viene inserito nell'annualità idonea con iscrizione che è gratuita. Durante l'open day, studenti ed ex studenti dei percorsi di II livello dell'Aterno-Manthoné racconteranno le attività didattiche realizzate e verrà presentato il libro "Ali sporche" di Virginia Spinelli studentessa della V A "Percorso di II livello per adulti" - che, attraverso l'utilizzo del metodo autobiografico, ha ripercorso la sua esperienza con un racconto originale di sentimenti, speranze e pensieri. Lo stesso progetto di lettura del libro da parte degli studenti di altre classi fa parte del progetto internazionale "Eu-Reading Circles Erasmus+" che punta ad incrementare le abilità comunicative e sociali in collaborazione con l'associazione culturale SmartLab Europe e l'università "D'Annunzio di Chieti-Pescara" "Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali."