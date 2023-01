L'astronauta Roberto Vittori in videoconferenza con una scuola di Città Sant'Angelo

Martedì 24 gennaio alle ore 10, nell’istituto omnicomprensivo di Città Sant’Angelo, si terrà una videoconferenza con l’astronauta dell’agenzia spaziale europea (Esa) Roberto Vittori. L'evento è stato ideato dal professor Marco Cardinale nell’ambito dello studio dei corpi celesti e fa parte del progetto nazionale legato all'osservatorio astronomico “Schiaparelli”.

Cardinale, interpellato da IlPescara.it, spiega quanto segue: "Io insegno matematica agli studenti in una scuola media, che è appunto l'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo. Domani mattina avremo in videochiamata l'astronauta Roberto Vittori, generale di brigata area. Questo importante appuntamento è stato organizzato direttamente da me e rientra negli studi che stiamo effettuando sui corpi celesti e sul sistema solare, per un progetto di rilevanza nazionale inerente all'astronomia che sto portando avanti con i ragazzi e che comprende anche un concorso. Ovviamente avremo modo di confrontarci con Vittori su tanti interessanti argomenti".

Soddisfazione per la presenza di questo prestigioso ospite è stata espressa anche dalla dirigente scolastica dell'istituto omnicomprensivo angolano, Lorella Romano.