Nuove dosi Astrazeneca a disposizione per i caregiver della provincia di Pescara: date e dettagli per le prenotazioni

La piattaforma del Comune di Pescara riapre ai caregiver per le prenotazioni relative alle vaccinazioni con il siero Astrazeneca. Attualmente infatti sono disponibili posti dall'8 al 12 maggio. Si potranno prenotare solo coloro che si sono già registrati sulla piattaforma regionale per la manifestazione d'interesse alla vaccinazione, nella categoria caregiver.

Il link per la prenotazione è il seguente: https://bit.ly/3vQy3OA

Occorre inoltre essere residenti a Pescara e provincia. Le vaccinazioni si terrano al palafiere in via Tirino a Pescara dove si potranno chiedere eventuali informazioni ai medici presenti. Ricordiamo invece che per le persone fragili la Asl ha messo a disposizione altre 1200 dosi di vaccino Pfizer che saranno somministrate dal 13 al 16 maggio. Anche in questo caso occorre aver effettuato la manifestazione d'interesse sul portale della Regione.