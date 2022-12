Asta pubblica del Comune per la vendita di beni immobili, 14 lotti disponibili

Asta pubblica da parte del Comune di Pescara per la vendita di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello stesso ente.

I beni che sono stati messi all'incanto sono suddivisi in 14 lotti tra terreni e fabbricati.

La data di scadenza per presentare le domande di partecipazione all'asta è fissata alle ore 13 di lunedì 27 febbraio.

L'asta è stata stabilita in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale numero 155 del 16 novembre 2022, a norma dell’articolo 58 della legge numero 133 del 6 agosto 2008 e del vigente “Regolamento Comunale Alienazione dei beni del Patrimonio Immobiliare Comunale”, nonché della determinazione dirigenziale numero regolamento generale 2547 del 16 dicembre 2022.

Questo il dettaglio dei 14 lotti:

Lotto n. 1

Porzione di fabbricato con corte esclusiva, al piano terra, di antica costruzione e in stato di

conservazione scadente;

Ubicazione: Via Neto n. 21/23, Pescara;

Dati catastali: Fg. 31, Part. 509, sub. 2 - Cat. C/2;

Consistenza: 63 mq;

Superficie catastale: 86 mq;

Rendita € 276,56;

PRG: Sottozona B3;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 42.024,00

Lotto n. 2

Locale commerciale, al piano terra, all’interno di fabbricato condominiale, di recente costruzione e

in ottimo stato di conservazione;

Ubicazione: Viale Kennedy nr. 112, Pescara;

Dati catastali: Fg. 9, Part. 846, Sub. 14 – Cat. C/2;

Consistenza: 43 mq;

Superficie catastale: 45 mq;

Rendita € 421,95;

PRG: Sottozona B4;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 75.000,00

Lotto n. 3

Locale uso ufficio, al piano terra, facente parte di un fabbricato condominiale, di recente

costruzione e in buono stato di conservazione

Ubicazione: Viale Primo Vere nr. 138, Pescara;

Dati catastali: Fg. 37, Part. 2778, Sub. 41 – Cat. A/10;

65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085 42831

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Pag. 2 di 12

Consistenza: 3,5 vani;

Superficie catastale: 97 mq;

Rendita € 1.247,24.

PRG: Sottozona B4;

Disponibilità: in uso a terzi in virtù di concessione scaduta;

Prezzo a base d’asta: € 145.000,00

Lotto n. 4

Locale commerciale, al piano terra, di recente costruzione e in ottimo stato di conservazione

Ubicazione: Via Monte Faito nr. 7, Pescara;

Dati catastali: Fg. 19, Part. 3776, Sub. 12 – Cat. C/1;

Consistenza: 55 mq;

Superficie catastale: 65 mq;

Rendita: € 1.778,16;

PRG: Sottozona B4;

Disponibilità: in uso a terzi in virtù di concessione scaduta;

Prezzo a base d’asta: € 115.500,00

Lotto n. 5

Unità immobiliare in ottimo stato di conservazione sita al piano terra di un fabbricato condominiale;

Ubicazione: Via Luigi Anelli nr. 31, Pescara;

Dati catastali NCEU: Fg. 37, Part. 3650, Sub. 13 – Cat. A/10;

Consistenza: 1,5 vani;

Superficie catastale 39 mq;

Rendita: € 534,53.

PRG: Sottozona B4;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 51.700,00

Lotto n. 6

Unità immobiliare in ottimo stato di conservazione sita al piano terra di un fabbricato condominiale.

Ubicazione: Via Monte Acquaviva nr. 86, Pescara;

Dati catastali NCEU: Fg. 19, Part. 4141, Sub. 14 – Cat. A/10;

Consistenza: 1,5 vani;

Superficie catastale: 47 mq;

Rendita: € 716,58.

PRG: Programma complesso;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 55.800,00

Lotto n. 7

Locale uso ufficio, in buono stato manutentivo, sito al piano terra di un fabbricato condominiale.

Ubicazione: Via Tirino nr. 4, Pescara;

Dati catastali NCEU: Fg. 28, Part. 2781, Sub. 18 – Cat. A/10;

65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085 42831

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Pag. 3 di 12

Consistenza: 10,5 vani;

Superficie catastale: 295 mq;

Rendita: € 3.606,16.

PRG: Programma complesso;

Disponibilità: in uso a terzi in virtù di contratto di concessione con scadenza 31/10/2024;

Prezzo a base d’asta: € 324.000,00

Lotto n. 8

Locale uso ufficio, in buono stato manutentivo, sito al piano terra di un fabbricato condominiale.

Ubicazione: Via Tirino nr. 10, Pescara;

Dati catastali NCEU: Fg. 28, Part. 2781, Sub. 75 – Cat. A/10;

Consistenza 10,5 vani;

Superficie catastale: 295 mq;

Rendita: € 3.606,16.

PRG: Programma complesso;

Disponibilità: in uso a terzi in virtù di contratto di concessione con scadenza 31/10/2024;

Prezzo a base d’asta: € 324.000,00

Lotto n. 9

Fabbricato ad uso industriale, in stato manutentivo scarso, costituito dal solo piano terra;

Ubicazione: Via San Donato nr. 86, Pescara;

Dati catastali NCEU: Fg. 35, Part. 631 – Cat. C/3:

Consistenza: 132 mq;

Superficie catastale: 112 mq;

Rendita: € 490,84;

PRG: Sottozona B3;

Disponibilità: in uso a terzi in virtù di concessione scaduta;

Prezzo a base d’asta: € 78.100,00

Lotto n. 10

Edificio indipendente ad uso residenziale costituito dal solo piano terra, in stato manutentivo scarso;

Ubicazione: Via Sacco nr. 207, Pescara;

Dati catastali NCEU: Fg. 30, Part. 1227 – Cat. A/4;

Consistenza: 3,5 vani;

Superficie catastale: 75 mq;

Rendita: € 234,99;

PRG: Sottozona B3 e, in minor parte, sottozona A3;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 43.500,00

Lotto n. 11

Terreno con accesso dalla strada pubblica;

Ubicazione: Via Luigi Polacchi, Pescara;

Dati catastali NCT: Fg. 37, Part. 2942 – qualità seminativo, classe 1;

65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085 42831

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Pag. 4 di 12

Superficie catastale: 362 mq;

Reddito dominicale: € 2,99;

Reddito agrario: € 1,78;

PRG: Sottozona F1;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 50.318,00

Lotto n. 12

Terreno con accesso dalla strada pubblica;

Ubicazione: Via Sacco, Pescara;

Dati catastali NCT: Fg. 30, Part. 532 e 908 – qualità seminativo, classe 1;

Superficie catastale complessiva: 756 mq;

Reddito dominicale complessivo: € 6,25;

Reddito agrario complessivo: € 3,71;

PRG: Sottozona B4;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 71.820,00

Lotto n. 13

Terreno con accesso dalla strada pubblica;

Ubicazione: Loreto Aprutino (PE);

Dati catastali NCT: Fg. 12, Part. 67-381-383;

Superficie catastale complessiva: 7.980,00 mq;

PRG: I terreni ricadono all’interno delle zone E1 (zona agricola normale), E2 (zona agricola di

pregio) e Sd (viabilità esistente).

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 31.920,00

Lotto n. 14

Posto auto scoperto con accesso dalla strada;

Ubicazione: Via Anelli, Pescara;

Dati catastali NCT: Fg. 37, Part. 142;

Superficie catastale: 19 mq;

PRG: Sottozona B4;

Disponibilità: libero;

Prezzo a base d’asta: € 6.850,00

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.comune.pescara.it/node/7872