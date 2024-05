All'asta circa 7,8 quintali di legname rimosso dalla riserva dannunziana: di oltre 22mila euro il valore

Come preannunciato dal sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale al verde Gianni Santilli il materiale legnoso rimosso dai comparti della pineta dannunziana e cioè i tronchi e la ramaglia degli alberi e gli arbusti che al devastante incendio del primo agosto 2021 non son purtroppo sopravvissuti, va all'asta.

Nello specifico, come si legge nella relazione e nella delibera con cui si affida al settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica l'adempimento di tutti gli atti per assegnare il materiale al momento accatastato nell'area verde che separa via Antonelli e via Silone, si tratta di circa 7mila 700 quintali di legname (6mila 776,21 quintali di tronchi e mille 14,93 di ramaglia): 22mila 328,49 euro la base d'asta.

Si tratta “di materiale legnoso visibilmente danneggiato dal fuoco, che inizia a manifestare la presenza di funghi degradatori del legno e la presenza di insetti lignivori, perciò non più adatto per l’industria del legno o per la produzione di materiali derivati quali pannelli (destino che poteva essere perseguito se la rimozione fosse avvenuta subito dopo l’evento calamitoso), dal momento che il calore dell’incendio, i funghi e gli insetti lignivori, che si sono sviluppati in questi due anni e mezzo di permanenza del materiale in loco, hanno modificato le caratteristiche della lignina e della cellusa”, spiega la relazione allegata alla delibera. Due anni attesi per far sì che i pini, nonostante fossero ormai morti, svolgessero la loro ultima funzione: rilasciare le pigne per consentire ai semi di attecchire e dare il via alla rinascita della riserva. Una decisione presa, ricorda la relazione, dal comitato di esperti cui è stato affidato il compito di perseguire quella rinascita.

Ora però c'è “urgenza” di rimuoverli quei tronchi e quelle ramaglie perché l'estate e vicina e se ci sono ragioni di pubblica incolumità, quello che si vuole prevenire è anche la possibilità che scoppino nuovi incendi. Un tema questo sollevato nei mesi scorsi anche dalle associazioni che hanno fortemente criticato molte delle scelte fatte dall'amministrazione per la rinascita della riserva.

“Per individuare il valore di mercato, da porre a base d’asta – continua quindi la relazione -, è stata condotta un’indagine presso quattro operatori forestali e utilizzatori di materiale legnoso”. Tre quelli che hanno risposto con quindi la valutazione di quello che sarebbe dovuto essere il prezzo da applicare all'asta che ammonta a 2 euro al quintale per le ramaglie e 3 euro al quintale per i tronchi per un totale, come detto, di oltre 22mila euro.