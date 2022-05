Assorbente trovato in bagno, la direttrice del Conad racconta la sua versione a Le Iene

La direttrice Conad di via del Circuito sarà protagonista domani de la nuova puntata de Le Iene. Dopo l'audio shock riguardo l'assorbente trovato in bagno e il clamore che la vicenda ha creato, la donna per la prima volta apparirà in televisione per raccontare la sua versione all'inviata Alice Marinelli. L'annuncio è stato dato dal programma con un post apparso sulla pagina facebook dello stesso. Nei giorni scorsi il marchio ha rescisso il contratto con la società gestore del punto vendita pescarese.