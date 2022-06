Caro prezzi, le associazioni dei consumatori scendono in piazza con la "Protesta delle pentole vuote"

Contro il caro prezzi che sta colpendo i cittadini da mesi, le associazioni a tutela dei consumatori Adoc, Federconsumatori e Adiconsum scendono in piazza in Abruzzo per protestare. Appuntamento venerdì 10 giugno alle 11 davanti alla prefettura, che aderiscono alla “Protesta delle pentole vuote”, indetta a livello nazionale da un vasto cartello di sigle, e che si svolgerà in contemporanea in numerose piazze italiane. Le associazioni hanno evidenziato:

“Non si tratta di un generico né temporaneo aumento dei prezzi, ma di una vera e propria corsa al rialzo, alimentata da ingiustificabili fenomeni speculativi, che sta costringendo le famiglie a rinunce e privazioni che avranno importanti conseguenze sull’intero sistema economico. In questo modo nel paese crescono diseguaglianze, povertà energetica e povertà alimentare. La pentola vuota, così, è il simbolo della difficoltà delle persone e delle famiglie che faticano ormai a soddisfare bisogni essenziali, come mettere insieme quotidianamente il pranzo con la cena."

Sarà inoltre presentata una piattaforma di proposte articolate da sottoporre al Governo.