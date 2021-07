Le associazioni ambientaliste contro le potature in città: "Interventi sbagliati che violano i regolamenti"

Nuovo attacco da parte delle associazioni ambientaliste per la questione delle potature e abbattimenti di alberi a Pescara. II comitato “Salviamo gli alberi di Pescara” composto da Archeoclub, Ecoistituto Abruzzo, La galina caminante, Italia Nostra sezione Lucia Gorgoni Pescara, I gufi, Mila Donnambiente, Le Majellane, Oltre il gazebo No Filovia, Conalpa Pescara e Aiapp - Lams parlano infatti di interventi eseguiti in piena estate, violando regolamenti e il buonsenso, considerando l'utilità nei mesi caldi delle chiome degli alberi che garantiscono ombra e refrigrio.

"Ci sono state segnalati interventi di potature sulle chiome di pini domestici e tagli di alberi in Villa Sabucchi e nel perimetro alberato dello stadio di Pescara. L’azione depurativa degli alberi in questo periodo di Covid e di afa dovrebbe essere considerata “sacra” einvece si pota anche contro lo stesso Regolamento del Verde comunale che nell’art. 16, comma 9, afferma che per le piante sempreverdi si pota nei periodi di riposo vegetativo (dal 15 luglio in poi – per inciso) e il Pino domestico non va in riposo vegetativo in estate."

Il riposo vegetativo è tipico degli alberi della macchia mediterranea come lecci e corbezzoli, o che resistono alla siccità come i cipressi.

"Il pino domestico d’estate perde gli aghi per compensare ed efficientare la sua fotosintesi, ma le potature rischiano di fare collassare l’albero, di stressarlo ulteriormente; poiché non dimentichiamoc"i che le piante in città soffrono l’ambiente artificiale e andrebbero aiutate, non logorate fino al disseccamento.

A Pescara, secondo le associazioni, non si fa manutenzione del verde, ma solo potature, senza concimazioni o innaffiamenti regolari.