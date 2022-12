Due associazioni donano abbigliamento invernale ai detenuti del carcere per la tombolata natalizia

Iniziativa di solidarietà delle associazioni di volontariato Voci di dentro Odv e “Spazio Popolare Anna Campbell, Oltrefrontiera Ets” di Pesaro che lunedì 12 dicembre, in occasione dell'iniziativa "Tombolata in carcere" organizzata assieme alla Croce Rossa doneranno giubbotti, tute, felpe, guanti e calzettoni contro il freddo ai detenuti della casa circondariale pescarese. Saranno presenti alla tombolata anche alcuni esponenti del Pescara Calcio.

Voci di dentro Odv e “Spazio Popolare Anna Campbell, Oltrefrontiera Ets” di Pesaro hanno aderito a una campagna del gruppo fb "Sbarre di zucchero" e quindi porteranno in dono per le persone detenute vari indumenti invernali raccolti dalla Ets di Pesaro che da anni riceve e distribuisce abiti ma so- prattutto calore umano e ogni altro genere di aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno. L'iniziativa rientra fra le numerose attività svolte, in accordo con la casa circondariale di Pescara, dall'associazione Voci di dentro nelle carceri di Pescara e Chieti con laboratori di scrittura, giornalismo e teatro per sviluppare un percorso di reinserimento sociale dei detenuti una volta scontata la pena e tornati in libertà.