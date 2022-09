A Spoltore l'associazione Santa Teresa raccoglie fondi per le famiglie in difficoltà [FOTO]

Una raccolta fondi per l'acquisto di generi alimentari in favore delle famiglie in difficoltà.

È quella promossa dall'associazione artistica e culturale Santa Teresa, che vi ha destinato il 10% delle quote di partecipazione alla prima edizione di Camminare a Santa Teresa dello scorso 11 settembre.

Una passeggiata dal fiume Pescara al borgo di Spoltore, alla quale hanno era presenti circa 90 persone, provenienti anche da Atri, Pineto, Roseto e Bisenti, su un percorso di 9 km.

Una parte del ricavato delle quote di partecipazione sarà dunque utilizzato per beni di prima necessità che, attraverso la parrocchia, saranno distribuiti in particolare alle famiglie ucraine ospitate nel territorio di Spoltore. L'iniziativa della passeggiata, patrocinata dal Comune, è nata per mostrare scorci storici e paesaggi naturali di Spoltore: da piazza Marino Di Resta, il percorso lungo la sponda sinistra del fiume Pescara si è poi arrampicato sul versante collinare sud di Spoltore, fino a raggiungere piazza D'Albenzio. Qui il gruppo ha ascoltato, dalle parole del presidente Luigi Spina, la storia della antica sede della società operaia di mutuo soccorso. Ritorno in bus navetta e pranzo a chiusura della mattinata. «Siamo particolarmente soddisfatti del risultato», spiega il presidente dell'associazione Arnaldo Serraiocco, «iniziamo da subito a lavorare sulla seconda edizione».