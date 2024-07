Omicidio nel parco, nonna Thomas annuncia nascita associazione in suo ricordo

Un'associazione in ricordo di Cristopher Thomas Luciani, il 16enne morto domenica 23 giugno a Pescara, nel parco Baden Powell per mano di due suoi coetanei. Questa è la volontà della nonna del ragazzo, Olga Cipriano, come riporta l'agenzia LaPresse.

«Affinché la sua morte non sia vana», ha dichiarato la donna affiancata dagli avvocati, Giacomo Marganella e Cecilia Ventura che rappresentano gli interessi della famiglia della vittima nel procedimento contro i due ragazzi accusati dell'omicidio, nel tribunale dei minorenni dell'Aquila.

L'associazione avrà come scopo quello di garantire supporto e sostegno ai giovani che vivono nel disagio.

Intanto, il 23 luglio, nella chiesa dell'Assunzione di Rosciano sarà celebrata una messa in ricordo del giovane, a un mese dalla tragedia e dopo la celebrazione eucaristica si terrà una fiaccolata.