L'Associazione Progetto Odv/Ets donerà una sonda ecografica cardiologica pediatrica all'ospedale

Nuova importante donazione verso l'ospedale di Pescara da parte di una realtà del territorio. L'associazione Progetto Odv/Ets donerà lunedì 27 febbraio alla Asl di Pescara una sonda ecografica cardiologica pediatrica, uno strumento in grado di migliorare sensibilmente la tecnologia diagnostica in ambito pediatrico. Lo ha fatto sapere il presidente Andrea Sciarretta, padre di Noemi, bambina di 10 anni di Guardiagrele affetta da atrofia muscolare spinale tipo1, da anni in prima linea per il miglioramento delle cure e dell'assistenza verso i più piccoli come riporta Ansa.

La consegna avverrà dunque domani alle 11 nella sala riunioni della direzione generale della Asl di Pescara, come spiega Sciarretta:

"Faremo questo importante gesto, che testimonia l'attenzione costante e concreta ai bisogni dei piccoli pazienti ricoverati in pediatria e terapia sub intensiva pediatrica. Una continuità che riusciamo a garantire grazie alle vostre donazioni, al vostro supporto e alla vostra attenzione". Il presidente ha anche ringraziato l'associazione 'Due Ali per Pescara Onlus' partner della donazione ed i dirigenti della Asl di Pescara che interverranno nel corso della donazione.