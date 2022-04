L'associazione nazionale carabinieri di Bussi dona uova di pasqua ai bambini ricoverati in ospedale [FOTO]

Bel gesto di solidarietà da parte della sezione di Bussi sul Tirino dell'Anc, l'associazione nazionale carabinieri, un ente morale che aggrega i militari in servizio, quelli in congedo ed i loro familiari. Sul territorio, l'associazione si persegue anche fini solidaristici e di assistenza culturale, ricreativa ed economica in favore non solo degli iscritti e dei loro familiari, ma anche di tutti i cittadini.

Per questo, sono state donate delle uova di pasqua ai bambini ricoverati nel reparto di ematologia dell'ospedale di Pescara con la speranza di augurare loro non solo una felice Pasqua ma soprattutto una pronta guarigione considerando che questi bambini e ragazzi, spiega l'Anc, sono il nostro futuro e quello della nostra nazione. L'associazione ringrazia anche tutto il personale medico, sanitario e amministrativo, per l’attività che quotidianamente presta in favore dei ragazzi/bambini che vivono un momento difficile.