L'Associazione Massimo Oddo mette all'asta in beneficenza oltre duecento maglie dei campioni di calcio

Oltre duecento maglie originali, indossate da calciatori professionisti che militano in squadre italiane e straniere, andranno nei prossimi giorni all'asta per favorire l'acquisto di cesti natalizi da donare alle persone meno abbienti. La gara pubblica di vendita al rialzo è organizzata dalla onlus che porta il nome di Massimo Oddo, l'ex tecnico del Pescara e campione del mondo nel 2016.

Non appena terminerà la catalogazione delle divise sportive, scatterà il conto alla rovescia per l'aggiudicazione finale. La banditura è nella sezione dedicata di Ebay. per accedere basta digitare beneficenza_oddo per visionare tutte le maglie disponibili, donate da Leo Sfamurri che nel corso degli anni ne ha collezionate a centinaia.

Tra i pezzi più pregiati figurano quelle originali dell'Inter, appartenute a Icardi e Zanetti, la casacca n° 1 di Gigi Buffon, la bianca del Real Madrid del campione Di Maria e quella gialla del Borussia firmata da Ciro Immobile, oltre a numerose maglie del Pescara compresa quella celebrativa della promozione in A con le firme di Zeman e di tutti i suoi calciatori.