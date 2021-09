L’associazione “Insieme con Matteo" dona delle attrezzature al reparto di terapia intensiva dell'ospedale

Ancora un bel gesto di solidarietà e gratitudine per il personale Covid dell'ospedale di Pescara. L'associazione "Insieme con Matteo" ha infatti donato alla terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale due Roll Board, attrezzature per assistere e trasferire i malati della rianimazione, come ringraziamento per il lavoro svolto durante la pandemia. Giovedì 23 settembre Rosamaria Zocaro direttore dell'Uoc di terapia intensiva, anestesiologia e terapia del dolore e Irene Rosini, coordinatrice infermieristica, hanno ritirato l'attrezzatura nel salno del castello di Nocciano.

In occasione dell’evento hanno ricordato con commozione il lavoro effettuato durante la pandemia dal reparto di terapia intensiva dai medici rianimatori, dagli Infermieri e dagli oss ringraziando l'associazione per le attrezzature che serviranno a rendere migliore l’assistenza quotidiana ai pazienti critici e a facilitare il lavoro degli operatori stessi.