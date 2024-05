L'associazione "Cromosoma della Felicità" dona un defibrillatore alla Misericordia [FOTO]

L'associazione "Cromosoma della Felicità" dona un defibrillatore, presidio essenziale nei servizi assistenziali offerti alla comunità, alla Misericordia di Pescara.

La donazione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio nella sala consiliare del Comune di Pescara alla presenza dei cittadini e dei numerosi volontari della Misericordia.

Presenti anche l'assessore all'Associazionismo, Nicoletta di Nisio, e il governatore della Misericordia, Cristina D'Angelo.

«Ringraziamo nuovamente la famiglia Palmieri-Micarone che ha contribuito alla raccolta fondi finalizzata all'acquisto del Dae quale prima donazione del "progetto Mattia - Città in sicurezza" in ricordo del piccolo guerriero Mattia Micarone recentemente scomparso», si legge in un post.

I volontari della Misericordia, capitanati dal formatore Francesco Bevilacqua, hanno effettuato infine una dimostrazione di intervento coinvolgendo anche i bambini presenti in aula.