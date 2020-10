La denuncia dell'associazione Autismo Abruzzo: "Bimbi a casa e senza terapie per un banale raffreddore"

Bimbi autistici e con disabilità costretti a stare a casa per giorni, senza scuola e senza terapie, anche solo per un banale raffreddore. La denuncia arriva dal padre di un bambino abruzzese raccolta dall'associazione Autismo Abruzzo che chiede un percorso semplificato e veloce per questi bambini nel ritorno a scuola. Dopo il terzo giorno d'assenza infatti occorre il certificato medico per rientrare a scuola con tampone obbligatorio. Ma i tempi, come spiega il padre, sono spesso lunghi con problemi analoghi anche per le terapie, che possono arrivare a stop anche di 10 15 giorni per un banale malanno di stagione.

Manca una procedura, poche le informazioni disponibili sul territorio e tempi di attesa inaccettabili per bambini e persone con disabilita', specialmente per i non collaboranti. Chissa' invece se e come quel bambino riuscira' poi davvero a fare il tampone: un esame invasivo, difficilmente accettabile da un bambino con disturbo dello spettro autistico.

L'associazione dunque chiede un percorso agevolato e semplificato per le persone con disabilità, con diagnostica non invasiva e tempi strettissimi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.