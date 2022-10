L'associazione Allegrino sceglie la pace per il concorso-calendario giunto alla 18esima edizione

“Mettiamo i fiori nei nostri cannoni”. Questo il tema scelto dall'associazione Domenico Allegrino per la diciottesima edizione del concorso-calendario di fotografia, poesia e pensiero libero “Cresce la solidarietà cresce l'uomo”. Tutti possono partecipare al concorso. A selezionare i lavori migliori sarà una commissione con i selezionati che saranno protagonisti del nuovo calendario.

“Riproponiamo il tema della pace che avevamo già indicato nell’edizione del 2007 – spiega Antonella Allegrino, presidente dell’associazione – .È un’esigenza che scaturisce dal dramma che tutto il mondo sta vivendo a causa del conflitto in Ucraina, che provoca morti e distruzione e che ha prospettive di lunga durata. Ci rattrista molto riproporre lo stesso tema a distanza di 15 anni poiché questa guerra è una sconfitta per tutti i popoli e per tutti coloro che hanno operato a favore della pace”.

Per la scelta del titolo l’associazione si è ispirata alla canzone de ‘I Giganti’, che uscì nel 1967, vigilia di quel fatidico 1968 che tanto sconvolgimento avrebbe portato nella vita sociale, nella politica e nelle coscienze; erano gli anni della guerra in Vietnam, gli anni in cui fioriva l’attivismo pacifista. “Sappiamo che quelle aspirazioni di pace sono state drammaticamente disattese e che ci sono troppi conflitti, spesso dimenticati, che ancora continuano ad affermare le ragioni dell’odio e della violenza – aggiunge Allegrino - Il messaggio della canzone è stato personalizzato e reso più diretto proprio per stimolare una riflessione sulla necessità di sentirci tutti coinvolti in questa ricerca della pace, che parte dalla vita quotidiana e dal cuore dell’uomo per trasmetterla anche ai bambini”.

Il bando di concorso prevede quattro sezioni: fotografia, disegno, poesia e pensiero libero. Le opere, da produrre entro il 19 novembre prossimo, saranno esaminate da una commissione presieduta da Bruno Colalongo, presidente onorario Aeternum fotoamatori abruzzesi-Fiaf. La proclamazione dei vincitori avverrà il 14 gennaio 2023.