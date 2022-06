La denuncia dell'associazione 360 gradi: "Elezioni universitarie pubblicate con molti errori interni"

L'associazione degli studenti universitari 360 gradi denuncia la pubblicazione, a più di una settimana dalle elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca, dei risultati con diversi errori interni. L'associazione ricorda che per oltre 2 anni mancavano i rappresentanti con nomine di studenti studenti in cariche per le quali non erano stati eletti. Carmela Santulli, presidente di 360 gradi:

“È una grave mancanza di rispetto del ruolo degli studenti come componente dell’università. Infatti in questo modo non si tiene conto dell’attuale volontà degli studenti che si sono espressi votando i propri rappresentanti in ogni organo. Non si può attendere 6 mesi per la nomina degli stessi. Molte decisioni importanti che riguardano gli studenti vengono prese in questi giorni e bisogna tener conto di questo. Prima di tutto la questione tasse di iscrizione universitarie molto care agli studenti. Proprio in questi giorni negli organi accademici si deciderà l’importo delle tasse di iscrizione e non è accettabile che questo non venga valutato e votato dai neoeletti. Ricordiamo che negli

anni precedenti abbiamo assistito ad aumenti notevoli e noi vogliamo invertire questa tendenza con il rappresentante in consiglio di amministrazione, ormai assente da oltre un anno."

Inoltre, spiega l'associazione, anche la programmazione didattica è improvvisata e fatta in ritardo, senza aver permesso la partecipazione degli studenti:

“Faccio appello al buon senso dei vertici di questo ateneo e prima di tutto al rettore per velocizzare la nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti. Se ciò non dovesse accadere faremo le nostre valutazioni politiche per il futuro, anche rispetto alla elezione del prossimo rettore”