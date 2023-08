Vicina una soluzione per la mancanza del pediatra a Rosciano, manifestazione annullata e incontro in assessorato

Una prima soluzione temporanea sarebbe stata trovata spiega il sindaco Simone Palozzo: i pediatri saranno invitati ad aumentare i massimali ed essere presenti nel presidio sanitario di Cepagatti. Venerdì 4 l'incontro per trovare una soluzione definitiva all'assenza del pediatra dato che quello fino ad oggi in servizio dal primo agosto è andato in pensione